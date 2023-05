Schauspieler Tom Hanks hat einen Roman über einen schwierigen Actiondarsteller geschrieben. Der Hollywood-Star verrät: Auch er sei am Filmset nicht immer „in Bestform“.

Tom Hanks über Verhalten am Set: „Ich hatte schwierige Tage“

Los Angeles (dpa) - Auch Hollywood-Star Tom Hanks („Forrest Gump“) hat mal einen schlechten Tag. Niemand sei am Filmset immer „in Bestform“, sagte der 66-Jährige im Interview mit dem britischen Sender BBC. „Ich hatte schwierige Tage, an denen ich versucht habe, professionell zu sein. Dabei fiel mein Leben gerade auseinander - in vielerlei Hinsicht.“ Dennoch sei dann die Anforderung gewesen, lustig, charmant und liebevoll zu sein.

Hanks stellte bei der BBC seinen ersten Roman vor. „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“ handelt vom Dreh eines millionenschweren Superhelden-Actionfilm mit einem schwierigen Schauspieler in der Hauptrolle.