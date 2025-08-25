Nach dem Naumburger Kirschfest kommt im vergangenen Jahr ein Auto von der Straße ab. Drei junge Menschen sterben. Nun soll der Fall zum zweiten Mal verhandelt werden.

Nach einem tödlichen Unfall in Naumburg muss sich der Fahrer nun vor dem Landgericht Halle verantworten. (Symbolbild)

Halle/Naumburg - Nach dem tödlichen Unfall beim Naumburger Kirschfest kommt es zu einem neuen Prozess. Gegen den Unfallfahrer werde ab dem 15. Oktober vor dem Landgericht in Halle verhandelt, teilte Gerichtssprecherin Adina Kessler-Jensch mit auf Anfrage mit. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet.

Der Mann war im März vor dem Amtsgericht Naumburg zu zwei Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Dagegen hatte er Berufung eingelegt. Deshalb wird der Fall nun vor dem Landgericht Halle neu verhandelt.

Unfall mit drei Todesopfern

Der Unfall hatte sich im Juli 2024 im Burgenlandkreis auf der Landstraße nach Schönburg nach dem Naumburger Kirschfest ereignet. Nach Auffassung des Gerichts in Naumburg sei der Angeklagte mit knapp 90 Kilometer pro Stunde auf feuchter Fahrbahn in eine scharfe Kurve gefahren und habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Beim Fahrer wurde fast ein Promille Alkohol gemessen. Drei junge Menschen auf der Rückbank – zwei Frauen (19) und ein Mann (21) – starben noch an der Unfallstelle. Der Fahrer hatte die Tat zu Beginn des Prozesses in Naumburg zugegeben und die Angehörigen um Verzeihung gebeten.