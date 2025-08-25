Thüringens Energie- und Wasserversorger stellen mehr Personal ein. Besonders in einem Sektor wächst die Zahl der Beschäftigten.

Erfurt - In der Thüringer Energie- und Wasserversorgung hat es im ersten Halbjahr einen deutlichen Beschäftigungszuwachs gegeben. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, arbeiteten im Juni 8.281 Mitarbeiter im Freistaat für die Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser. Das seien 361 Arbeitnehmer mehr als im Juni des Vorjahres und entspreche im Durchschnitt des ersten Halbjahres einem Plus von 4,5 Prozent.

Besonders im Energiesektor wurde den Angaben nach Personal aufgestockt. Die Zahl der dortigen Mitarbeiter stieg von 5.312 zu Jahresbeginn auf 5.408 im Juni. Im Vergleich zum Juni 2024 seien das 330 Beschäftigte mehr. Die Unternehmen würden Auszubildende übernehmen und neue Arbeitskräfte einstellen, hieß es. Die erneuerbaren Energien wie Photovoltaik und Windkraft werden derzeit kräftig ausgebaut.