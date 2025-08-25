Eine Zugbegleiterin schließt zwei Jugendliche in einer Regionalbahn von der Weiterfahrt aus. Dann gibt es am Geraer Südbahnhof einen Schuss.

Gera - Ein Jugendlicher hat am Südbahnhof in Gera eine Zugbegleiterin mit einer mutmaßlichen Softairpistole beschossen. Die 62-Jährige war zuvor mit zwei Jugendlichen in einer Regionalbahn aneinandergeraten und hatte sie nach deren ungebührlichen Verhalten von der Weiterfahrt ausgeschlossen, wie die Polizei mitteilte.

Beim Aussteigen soll einer der Jugendlichen die Frau beleidigt, eine Pistole auf sie gerichtet und einen Schuss abgegeben haben. Das Opfer wurde am Bein getroffen, blieb aber unverletzt. Trotz umfangreicher Fahndung konnten die beiden Täter nicht gefasst werden. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag.