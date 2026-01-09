EIL
Verkehr Tödlicher Unfall auf Waldweg im Landkreis Bautzen
Ein junger Mann verunglückt mit seinem Auto tödlich auf einem Waldweg im Landkreis Bautzen. Wie es dazu gekommen ist, dazu ermittelt die Polizei.
09.01.2026, 18:01
Neukirch - Ein 23-Jähriger ist in Neukirch (Landkreis Bautzen) mit seinem Auto tödlich verunglückt. Er sei auf einem Waldweg im Ortsteil Koitzsch gefahren. Das Fahrzeug sei dabei gegen am Wegrand gelagerte Bäume geprallt und umgekippt, informierte die Polizeidirektion Görlitz. Der Unfall hat sich den Angaben nach am Donnerstagabend oder Freitagmorgen ereignet. Ein Zeuge habe das Fahrzeug am Freitagmittag entdeckt und die Polizei gerufen. Doch für den 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. „Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen“, so die Polizei.