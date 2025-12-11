Titelverteidiger Luke Littler startet bei der Darts-WM ohne Probleme. Ein Deutscher sorgt am ersten Abend für Furore.

London - Titelverteidiger Luke Littler ist erwartungsgemäß mit einem klaren Sieg in die Darts-WM in London gestartet. Der 18 Jahre alte Engländer wurde seiner Favoritenrolle am Auftaktabend gerecht und besiegte den Litauer Darius Labanauskas ohne größere Probleme mit 3:0-Sätzen. Labanauskas gewann insgesamt fünf Legs, Littler neun.

Für Littler war es in dem auf 128 Teilnehmer ausgedehnten Feld der erste von sieben möglichen Siegen zur angestrebten Titelverteidigung. In Runde zwei geht es für den Youngster im Alexandra Palace entweder gegen David Davies aus Wales oder Mario Vandenbogaerde aus Belgien. Littler gilt als klarer Titelfavorit für das Turnier, das bis zum 3. Januar dauert.

Ex-Weltmeister gibt sich keine Blöße

Ein Start nach Maß gelang auch dem deutschen Debütanten Arno Merk, der Belgiens Routinier Kim Huybrechts überraschend mit 3:1 besiegte. „Ich war wirklich ganz cool. Es war aber alles schon erdrückend: Die Atmosphäre, die Lautstärke. Das habe ich scheinbar gut weggesteckt“, sagte Merk bei Sport1. Angesprochen auf die abendlichen Pläne antwortete der Niedersachse scherzhaft: „Einen Pub nehmen wir auseinander.“

Keine Probleme bei seinem Auftakt hatte der ehemalige Weltmeister Michael Smith. Der Engländer besiegte Lisa Ashton deutlich mit 3:0. Damit ist die erste von insgesamt fünf teilnehmenden Frauen ausgeschieden. Smith hatte 2023 den WM-Titel gewonnen.