Starker Auftritt in Berlin: Die Volleys liefern gegen Las Palmas ein 3:0 ab. Warum der Sieg mehr ist als nur ein guter Start in die Champions League.

Berlin - Die BR Volleys haben beim Champions-League-Auftakt ein wichtiges Zeichen gesetzt. In der heimischen Max-Schmeling-Halle besiegten die Berliner den spanischen Meister Guaguas Las Palmas souverän mit 3:0 (25:20, 29:27, 25:17). Erfolgreichster Angreifer bei den Volleys war Jake Hanes mit 19 Punkten.

Die Berliner zeigten sich im Aufschlag stark und setzten sich nach der Hälfte des ersten Satzes ab. Den zweiten Durchgang entschieden sie in einem spannenden Schlagabtausch für sich. Im dritten Satz war der Widerstand der Gäste dann irgendwann gebrochen.

Es war nach dem enttäuschenden Saisonstart der achte Pflichtspielsieg in Folge für die Berliner, aber die Spanier von der Insel Gran Canaria wurden als erster echter Prüfstein in dieser Serie angesehen.

In der schweren Gruppe C ist Titelverteidiger Perugia der große Favorit. Dahinter zählt im Rennen um Platz zwei jeder Punkt für die Volleys. Am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) geht es für den deutschen Rekordmeister in der Bundesliga gegen den TSV Haching München weiter.