Urs Fischer soll in Mainz die sportliche Wende herbeiführen. In Posen erlebt er einen emotionalen Abend. Nach der ersten Europapokal-Hürde wartet die ganz große Prüfung in der Bundesliga.

Posen - Der FSV Mainz 05 hat den erhofften Traumstart mit dem neuen Trainer Urs Fischer verpasst. In der Conference League kam der Bundesligist am Abend nicht über ein 1:1 (1:1) beim polnischen Meister Lech Posen hinaus. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen ist die Ausgangsposition für einen direkten Einzug ins Achtelfinale aber weiterhin ordentlich. Die Entscheidung fällt nächste Woche.

In der stimmungsvollen Arena reichte vor 28.139 Zuschauern auch das gute Händchen von Trainer Fischer nicht für den ersehnten Auswärtserfolg. Torschütze Sota Kawasaki (28. Minute) hatte mit seiner ersten Aktion nach der Einwechslung für den verletzten Kapitän Silvan Widmer das Führungstor erzielt.

Den Ausgleich für Gastgeber Posen erzielte der ehemalige Nürnberger Michael Ishak per Foulelfmeter (41.). Nicolas Veratschnig sah später die Gelb-Rote Karte (67.), weshalb die Mainzer die Partie zu zehnt beenden mussten.

Ishak mit Panenka-Elfmeter

Fischer erlebte drei Tage nach seiner Vorstellung als Nachfolger von Bo Henriksen einen emotionalen Abend. Vor allem die Entscheidungen der Schiedsrichter und Video-Assistenten bewegten den langjährigen Trainer von Union Berlin, der Mainz in der Bundesliga vor dem Abstieg bewahren soll.

Erst nahm das Schiedsrichter-Team um den Rumänen Andrei Chivulete das zweite Mainzer Tor von Benedict Hollerbach wegen einer Abseitsposition zurück. Kurz danach überprüfte der Video-Schiedsrichter minutenlang einen Zweikampf im Strafraum und entschied schließlich auf Elfmeter. Ishak nahm sich den Ball und verwandelte mit dem bekannten Panenka-Lupfer.

Fischers Liga-Rückkehr beim FC Bayern

Nach der Pause hatten unter anderem Paul Nebel (50.) und Niklas Veratschnig (56.) Chancen zum entscheidenden Siegtor, doch das fiel in Abwesenheit des verletzt fehlenden Nationalspielers Nadiem Amiri nicht. Kurze Zeit später musste Veratschnig nach einem taktischen Trikotziehen vom Feld.

Wichtiger als die Punkte in Europa sind für die 05er aber die Spiele in der Bundesliga, wo der Verein auf den letzten Tabellenplatz abgestürzt ist. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wartet Fischers Bundesliga-Rückkehr mit einem Gastspiel beim Tabellenführer FC Bayern München.