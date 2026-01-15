Eisbären-Trio, Alpaka-Quartett und 87 Flamingos: Hinter den Kulissen des Zoos wurde gezählt, gemessen und gewogen – auch die Mallorca-Geburtshelferkröten und die Rauwolligen Pommerschen Landschafe.

Bei den Eisbären fällt das Zählen leicht: Drei leben im Zoo Hannover.

Hannover - Vom Elefanten bis zum Winkerfrosch: Im Erlebnis-Zoo Hannover ist wieder genau nachgezählt worden. Bei der jährlichen Inventur kamen die Tierpfleger auf 1.779 Tiere von 164 Arten, wie der Zoo mitteilte.

Bunte Bentheimer Landschweine und Eisbären leben im Trio

Zu den Zoo-Bewohnern zählen demnach unter anderem 87 Flamingos, 8 Aras, 6 Kalifornische Seelöwen, 10 Dikdiks, 7 Addax, 21 Feldhamster, 6 Flachlandgorillas, 9 Drills, 6 Asiatische Elefanten, 41 Klätschertauben, 22 Titicaca-Riesenfrösche und 96 Pfeilgiftfrösche.

Dazu gesellen sich jeweils ein Quartett Kegelrobben, Thüringer Waldziegen und Alpakas sowie jeweils ein Trio Eisbären, Somali-Wildesel, Rote Pandas und Bunte Bentheimer Landschweine. Jeweils als Paar leben die Giraffen, Axolotl, Spitzmaulnashörner, Faultiere, Sibirischen Tiger und die Nördlichen Löwen.

Die Inventur ist mehr als eine Zählübung: Einige Tiere werden dabei auch gemessen und gewogen, um ihre Entwicklung zu dokumentieren. Die Daten fließen in eine weltweite Datenbank, die Zoos bei Programmen für Zucht- und Artenschutz unterstützt.

Nachwuchs bei mehreren vom Aussterben bedrohten Tierarten

Im vergangenen Jahr gab es im Zoo zudem Nachwuchs bei den vom Aussterben bedrohten Addax, Somali Wildeseln, Feldhamstern und Brillenpinguinen, bei den stark gefährdeten Roten Pandas, Leinegänsen und Mallorca-Geburtshelferkröten sowie den gefährdeten Feuersalamandern und Rauwolligen Pommerschen Landschafen.

Insgesamt leben im Zoo 319 Säugetiere, 391 Vögel, 43 Reptilien, 472 Amphibien, 340 Fische und 214 Wirbellose. Die Zoo-Bewohner wurden im vergangenen Jahr unter anderem mit 166 Tonnen Heu, 136 Tonnen Gras, 10,5 Tonnen Fleisch, 24,5 Tonnen Fisch und 15.000 Eiern versorgt.

Der Erlebnis-Zoo kündigte viele Neuerungen für 2026 an – darunter einen neuen Eingangsbereich, neue Tierarten und zusätzliche Veranstaltungen für Besucher.