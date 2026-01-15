Nach 15 Jahren Männer-Strip für Frauen plant Kiezgröße Olivia Jones auf der Reeperbahn für ihre Bar ein neues Konzept. An den übrigen Standorten gibt es keine Änderungen.

Hamburg - Nach 15 Jahren Männer-Strip nur für Frauen auf der Reeperbahn arbeitet Travestiekünstlerin und Kiezgröße Olivia Jones an einem neuen Konzept für „Olivias Wilde Jungs“. „In ein, zwei Wochen kann man Näheres sagen. Die Location wird auf jeden Fall weiter betrieben“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Zunächst hatte „Bild“ berichtet.

„Das Konzept einer eigenen Menstrip-Bar nur für Frauen ist nach 15 wilden Jahren leider auserzählt“, hieß es weiter. Deshalb sei die Bar vorübergehend geschlossen.

An den anderen Olivia-Jones-Standorten an der Reeperbahn sowie mit den Kieztouren gehe das Programm aber unverändert weiter. Die strippenden Männer sollen eventuell Bestandteil an anderen Locations werden.