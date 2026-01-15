Plötzlich Wölfe auf der Fahrbahn: Eine Autofahrerin kollidiert an der Stadtgrenze zu Berlin gleich mit zwei Tieren.

Schrecksekunden auf der B5 Richtung Berlin: Zwei Wölfe tauchen unvermittelt auf - bei einer Kollision mit einem Auto sterben sie.

Dallgow-Döberitz - Zwei Wölfe sind bei einem Unfall im Havelland an der Stadtgrenze zu Berlin von einem Auto überfahren worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 47-Jährige am Morgen mit ihrem Wagen zwischen Rohrbeck und Dallgow-Döberitz auf der Bundesstraße 5 in Richtung Berlin unterwegs. Plötzlich liefen zwei Wölfe auf die Straße. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung sei es zur Kollision gekommen.

Die beiden Wölfe starben, die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Wagen, der nicht mehr fahrbereit war, entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Mehr als 35 Wölfe starben 2025 im Straßenverkehr in Brandenburg. Das geht aus einer Statistik des Landesamtes für Umwelt und Polizeimeldungen aus dem Dezember zu überfahrenen Wölfen hervor.