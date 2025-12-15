Der September war ein starker Monat für Beherbergungsbetriebe im Freistaat. Mehr als die Hälfte der Reiseregionen im Land erzielte Zuwächse.

Im September gab es in Thüringen mehr Übernachtungen als im Vorjahr – besonders Erfurt verzeichnet ein deutliches Plus. (Archivbild)

Erfurt - Thüringens Beherbergungsbetriebe haben im September mehr Übernachtungen gezählt als im Vorjahresmonat. 960.000 Übernachtungen entsprechen einem Zuwachs um 2,6 Prozent, teilte die Thüringer Tourismus GmbH (TTG). Damit gehört der Freistaat zu den neun Bundesländern mit einem Übernachtungsanstieg im September. Im Bundesdurchschnitt lag das Wachstum demnach bei 1,0 Prozent.

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres gab es in Thüringen 7,7 Millionen Übernachtungen. Das entspricht einem leichten Rückgang um 0,9 Prozent.

Unter den einzelnen Thüringer Reiseregionen konnte mehr als die Hälfte bei den Übernachtungszahlen im September zulegen. Größter Gewinner war demnach die Landeshauptstadt Erfurt (+15,1 Prozent), gefolgt von der Thüringer Rhön (+7,7) und dem Saaleland (+6,4).

Die meisten Gäste im September beherbergten den Zahlen zufolge Hotels, gefolgt von Vorsorge- und Rehabilitationskliniken.