Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern schaukelt sich hoch. Bis einer den anderen mit Reizgas angreift - und sich anschließend in seiner Wohnung einschließt.

Cottbus - Bei einem Nachbarschaftsstreit in Cottbus hat ein 38-Jähriger einen Mann mit Reizgas verletzt und sich in seiner Wohnung eingeschlossen. Weil möglicherweise auch eine Schusswaffe eine Rolle gespielt und der Mann nicht mit der Polizei kommuniziert habe, sei ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angerückt, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Dieses sei in die Wohnung des Mannes eingedrungen und habe ihn gefesselt.

Bei dem Angriff mit Reizgas wurde demnach ein 61-Jähriger verletzt. Der Mann wurde ambulant behandelt. Der 38-Jährige blieb unverletzt. Bei ihm sei ein Atemalkoholwert von 1,9 Promille festgestellt worden, hieß es weiter. Unklar war zunächst, um was für eine Waffe es sich handelte. Auch die Hintergründe des Streits waren nicht bekannt.