An einer Kirche in Bockenem wurde ein Hakenkreuz in die Fassade geritzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zwischen Freitag und Sonntag.

Bockenem - Unbekannte haben die Fassade einer Evangelischen Kirche in Bockenem im Landkreis Hildesheim beschädigt und laut Angaben der Polizei ein Hakenkreuz in die Fassade geritzt. Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth habe ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet, hieß es.

Zeuginnen und Zeugen, die zwischen Freitag, 12.00 Uhr und Sonntag, 14.00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Kirche im Ortsteil Nette gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.