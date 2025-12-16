Zum Schuljahr 2026/27 kommt der Ganztagsanspruch für alle Erstklässler. Wie viele Schulen in Niedersachsen sind darauf schon vorbereitet?

Hannover - Knapp drei von vier Grundschulen in Niedersachsen haben aktuell ein Ganztagsangebot. Das hat das Kultusministerium in Hannover auf Anfrage mitgeteilt. Zum Schuljahr 2026/27 tritt für alle Erstklässlerinnen und Erstklässler ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Kraft.

Im laufenden Schuljahr werden dem Ministerium zufolge 1.165 von 1.610 Grundschulen als Ganztagsschule geführt. Das entspricht einer Quote von 72 Prozent. 445 Grundschulen sind demnach noch keine Ganztagsschulen.

„Sehr ambitioniertes Ziel“

Um den Rechtsanspruch zu erfüllen, ist es allerdings auch nicht nötig, dass alle Schulen sich dem Ganztag anschließen. Denn die Städte und Landkreise können dafür auch Kooperationspartner und Horte mit heranziehen.

Kultusministerin Julia Willie Hamburg sieht im Ganztagsanspruch eine der „größten bildungspolitischen Reformen der kommenden Jahre“. Die Erwartungen an den Start hatte die stellvertretende Regierungschefin aber schon im Sommer gedämpft. „Es wird nicht überall sofort perfekt sein“, sagte die Grünen-Politikerin. Manch eine Schule werde womöglich improvisieren müssen. Für die Kinder werde es aber funktionieren und über die Jahre besser werden.

Ziel des Ganztagsanspruchs ist es, die Bildungschancen für alle Kinder anzugleichen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.