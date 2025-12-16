Maskierte werfen einen Gegenstand in ein Lokal in Kreuzberg, dann kommt es zur Explosion. Verletzt wird niemand. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Berlin - Unbekannte Täter haben in Berlin-Kreuzberg mutmaßlich ein Lokal mit Sprengstoff angegriffen. Zeugenaussagen zufolge sollen zwei Maskierte gegen 5.00 Uhr morgens eine der aufklappbaren Schaufensterscheiben des Ladens geöffnet und einen Gegenstand hineingeworfen haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Anschließend sei in dem Lokal etwas explodiert. Zum Schadensausmaß wurde zunächst nichts bekannt.

Es habe diverse Einschläge an den Innenseiten der Scheiben gegeben, hieß es. Verletzt wurde niemand. Die mutmaßlichen Täter seien unerkannt entkommen. Ersten Erkenntnissen zufolge handele es sich bei dem betroffenen Lokal um einen kleineren Nachtclub, sagte der Sprecher.