Erfurt - In den Kassen der Thüringer Lebensmittelindustrie landet weniger Geld. Zwischen Januar und August brachen die Erlöse der Betriebe der Nahrungs- und Futtermittelindustrie um rund 500 Millionen Euro und damit 15,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Auch in der Metallindustrie gab es ein deutliches Minus von 9,4 Prozent beziehungsweise rund 300 Millionen Euro.

Leicht aufwärts ging es hingegen beim Maschinenbau, der als Konjunkturindikator gilt. Hier stiegen die Erlöse um 2,0 Prozent. Die Autoindustrie verbucht ein leichtes Plus von 1,1 Prozent. In Thüringen dominieren die Zulieferer. Auch in der Möbelindustrie und in der Herstellung von Papier und Pappe ging es leicht nach oben.

Insgesamt sanken die Erlöse der Thüringer Industrie in den ersten acht Monaten um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das war ein Minus von 1,7 Milliarden Euro. Preisbereinigt - also ohne den Effekt von Preissteigerungen - stand hingegen ein leichtes Plus von 0,8 Prozent.