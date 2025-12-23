Im Sommer verlässt die Österreicherin Reichert den THC. Für die Top-Torschützin wird nun schon ein möglicher Ersatz geholt.

Bad Langensalza - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben auf den im Sommer bevorstehenden Abgang ihrer Toptorjägerin Johanna Reichert nach Rumänien reagiert. Von sofort an läuft Rückraumspielerin Kelly de Abreu Rosa für den THC auf. Die 1,78 Meter große Brasilianerin wechselt vom ungarischen Erstligisten Dunáujvárosi Kohász KA nach Thüringen.

Die junge und talentierte Rückraumspielerin hat in der vergangenen Saison insbesondere in der EHF European League auf sich aufmerksam gemacht und dabei einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit ihrer Dynamik, Spielübersicht und Durchschlagskraft soll sie die Lücke schließen, die der Weggang von Reichert öffnet.

„Da der Abgang von Johanna Reichert zu erwarten war, haben wir uns sehr frühzeitig auf die Suche nach einer entsprechenden Nachfolgerin gemacht. Dadurch ist uns Kelly aufgefallen, die uns letztes Jahr in der European League gegen Elche schon große Probleme bereitet hat. Das Profil war klar: jung, entwicklungsfähig und eine Rückraumspielerin, die uns hilft, die entstandene große Lücke von JoJo zu schließen“, sagte THC-Trainer Herbert Müller in einer Vereinsmitteilung.