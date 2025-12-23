Ein bereits viermal verurteilter Drogenhändler wird erneut erwischt. Er soll im großen Stil gedealt haben. Nun sitzt er wieder in Haft.

Ein Drogenhändler wurde bereits viermal verurteilt, nun wird er wieder erwischt. (Symbolbild)

Osnabrück - Nachdem ein wegen Drogenhandels bereits vierfach verurteilter Drogenhändler eine fast vierjährige Haftstrafe verbüßt hatte, ist er erneut erwischt worden. Nach nur zehn Monaten in Freiheit ging es für den 52-Jährigen wieder in zurück in die Justizvollzugsanstalt, wie die Polizeidirektion in Osnabrück mitteilte. Der Nordhorner wurde am vergangenen Mittwoch bei seiner Arbeit in Düsseldorf festgenommen. Eine Haftrichterin ordnete Untersuchungshaft an.

Polizei spricht von Erfolg gegen Drogenhandel

„Ein erneuter Erfolg für die Ermittlungsbehörden im Kampf gegen die internationale Rauschgiftkriminalität“, sagte Polizeisprecher Marco Ellermann. Die mittlerweile fünfte Festnahme und vier rechtskräftige Verurteilungen belegten, dass der Beschuldigte in der Vergangenheit „eine echte Größe im europaweiten Drogenhandel war“, sagte sesie.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, als Zwischenhändler und Logistiker im Kontext des europaweiten Drogenhandels fungiert zu haben, und eine feste Größe in der Rauschgiftkriminalität gewesen zu sein. Dieses Mal soll er den Vertrieb von rund 240 Kilogramm Marihuana und zwölf Kilogramm Kokain mit einem Marktwert von etwa drei Millionen Euro organisiert haben.

Mehrere Vorstrafen

Als Bindeglied zwischen den Hintermännern und den regionalen Händlern wurde er bereits 2022 zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Seit Februar war der Mann auf Bewährung frei. Die aktuellen Ermittlungen kamen durch Informationen aus verschlüsselter Kommunikation wie Krypto-Handys im Rahmen eines Frankfurter Ermittlungsverfahrens ins Rollen.

Ferner wurde der Mann bereits 2009 zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt – ebenfalls wegen Handels mit Betäubungsmitteln – sowie 2012 und 2017 zu zwei Bewährungsstrafen.