Nach einem Unfall unweit der Grenze zu Brandenburg brennt ein Fahrzeug aus. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Priborn - Bei der Kollision zweier Autos auf einer Landstraße bei Priborn (Mecklenburgische Seenplatte) unweit der Grenze zu Brandenburg sind drei Menschen verletzt worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass ein 71-Jähriger wegen eines Vorfahrtsfehlers mit seinem Auto mit einem anderen Wagen seitlich zusammenstieß.

Die 70 Jahre alte Beifahrerin des 71-Jährigen wurde demnach schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 71-Jährige sowie der 79 Jahre alten Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs kamen ebenfalls verletzt in eine Klinik. Die Autos wiesen jeweils einen Totalschaden auf. Eines war demnach in Brand geraten. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.