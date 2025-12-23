Unbekannte locken mit professionellen Chats und Telefonaten. Am Ende steht für zwei Investoren der Schock: Ihre sechsstellige Summe ist weg – und die Polizei ermittelt.

Wittstock/Dosse - Zwei Menschen sollen beim Versuch, in Kryptowährungen zu investieren, um einen hohen Geldbetrag betrogen worden sein. Die 41 Jahre alte Frau und der 43 Jahre alte Mann hätten seit Mitte November Geld überwiesen, nachdem die Täter über eine Internetanzeige Kontakt zu ihnen aufgenommen hatten, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge folgten auf die seriös wirkenden Telefonate und Chats Überweisungen in einer niedrigen sechsstelligen Höhe. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs.