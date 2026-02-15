Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen halten in der European League dem Erfolgsdruck stand und erhöhen ihre Chancen aufs Viertelfinale. Gegen Mosonmagyarovar siegen sie ungefährdet.

Bad Langensalza - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC sind dem Viertelfinale in der European League einen großen Schritt näher gekommen. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang vor heimischer Kulisse Motherson Mosonmagyarovari KC deutlich mit 34:24 (15:12) und schob sich damit an den Ungarinnen vorbei auf Rang zwei der Gruppe A. Johanna Reichert avancierte mit 14 Toren zur besten Werferin des Titelverteidigers, der das Hinspiel mit 34:36 verloren hatte.

Im Rückspiel legten beide Teams zunächst deutlich mehr Wert auf die Defensive. Die Thüringerinnen starteten schwungvoll in die Partie und gingen schnell mit 3:0 (4. Minute) in Führung, hatten danach aber zunehmend Mühe, sich klare Wurfchancen zu erspielen. Mit ihrer kompakten Abwehr verhinderten sie jedoch, dass das Momentum kippte. Dank Reichert, die im Eins-gegen-Eins kaum zu stoppen war, ging der THC mit einer Führung in die Pause.

Nach dem Wechsel erhöhten die Gastgeberinnen das Tempo im Angriff und bauten ihren Vorsprung bis zur 45. Minute auf sechs Tore aus (24:18). Die Ungarinnen steckten nicht auf, doch der THC blieb fokussiert und setzte sich vorentscheidend auf 29:21 (54.) ab.