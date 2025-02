Oldenburg - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihren sechsten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison verbucht. Das Team von Trainer Herbert Müller behielt am Mittwochabend vor 1.456 Zuschauern beim VfL Oldenburg mit 29:25 (14:12) die Oberhand. Beste Werferinnen des THC, der nun 25:9 Punkte hat, waren die Außenspielerinnen Nathalie Hendrikse und Rikke Hoffbeck Petersen mit jeweils fünf Toren.

Die Thüringerinnen standen defensiv zunächst sehr kompakt, agierten in der Offensive jedoch zu fehlerhaft und verpassten es dadurch, sich frühzeitig abzusetzen. Ab der zehnten Minute brachten beide Teams mehr Tempo in ihre Aktionen. Der THC profitierte immer wieder von brillanten Zuspielen seiner Regisseurin Natsuki Aizawa und zog bis zur 20. Minute auf 11:8 davon. In der Folge scheiterten die Gäste aber wiederholt an Madita Kohorst.

Auch nach der Pause glänzte Oldenburgs Torhüterin mit starken Paraden und sorgte dafür, dass die Thüringerinnen nicht enteilen konnten. In der 50. Minute kam der VfL sogar bis auf ein Tor heran (21:22). Die Gäste behielten allerdings die Nerven. Die bis dahin glücklose Liga-Toptorjägerin Johanna Reichert übernahm in der Schlussphase vermehrt die Verantwortung und brachte den THC in der 58. Minute vorentscheidend mit 27:24 in Führung.