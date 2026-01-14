Ohne zwei Top-Spielerinnen tun sich die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen gegen Buxtehude lange schwer. Erst ein Zwischenspurt in der zweiten Halbzeit bringt sie auf Kurs.

Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den fünften Sieg nacheinander geholt. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang den Tabellenletzten Buxtehuder SV nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit 27:23 (13:12). Csenge Kuczora war vor 1.014 Zuschauern mit sieben Toren die beste Werferin des THC, der mit 17:7 Punkte weiter Platz vier belegt.

Ohne die verletzte Spielmacherin Natsuki Aizawa und Torjägerin Johanna Reichert taten sich die Thüringerinnen in der ersten Halbzeit enorm schwer und lagen gegen den mutig aufspielenden Außenseiter zwischenzeitlich sogar mit 9:10 (24. Minute) zurück.

Bis zum 17:17 (39.) blieb es ein Spiel auf Augenhöhe, ehe die Gastgeberinnen deutlich mehr Tempo in ihre Aktionen brachten und auch Torhüterin Laura Kuske immer besser ins Spiel fand. So setzten sie sich mit einem 7:1-Lauf vorentscheidend auf 24:18 (52.) ab.