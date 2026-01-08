Was steckt hinter Haseloffs möglichem Rückzug? Voigt spricht von einem „Zeichen von Stärke“ – und zollt Respekt für die Lebensleistung des Kollegen.

Erfurt/Magdeburg - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat einen möglichen Rücktritt von Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) begrüßt. „Seine Entscheidung ist ein Zeichen von Stärke“, sagte Voigt dem „Stern“. „Das vergrößert nur noch die Hochachtung vor der Lebensleistung von Reiner Haseloff.“ Nach dpa-Informationen ist Haseloff unter bestimmten Bedingungen bereit, seinen Rücktritt als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zu erklären.