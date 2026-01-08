weather schneeschauer
  3. Neuer Ministerpräsident?: Thüringens Regierungschef begrüßt möglichen Haseloff-Rückzug

Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen

Neuer Ministerpräsident? Thüringens Regierungschef begrüßt möglichen Haseloff-Rückzug

Was steckt hinter Haseloffs möglichem Rückzug? Voigt spricht von einem „Zeichen von Stärke“ – und zollt Respekt für die Lebensleistung des Kollegen.

Von dpa 08.01.2026, 16:34
Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (links, alle CDU) mit Partei- und Amtskollegen Reiner Haseloff (Mitte): Sven Schulze (rechts) könnte neuer Regierungschef in Sachsen-Anhalt werden. Matthias Bein/dpa

Erfurt/Magdeburg - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat einen möglichen Rücktritt von Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) begrüßt. „Seine Entscheidung ist ein Zeichen von Stärke“, sagte Voigt dem „Stern“. „Das vergrößert nur noch die Hochachtung vor der Lebensleistung von Reiner Haseloff.“ Nach dpa-Informationen ist Haseloff unter bestimmten Bedingungen bereit, seinen Rücktritt als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zu erklären.