Ein Spaziergang durch romantisch verschneite Schlossgärten und Parks mag verlockend sein. Doch das Flanieren kann auch Gefahren mit sich bringen.

Bei Spaziergängen durch winterliche Parks sollten Bäume mit viel Schnee auf den Ästen gemieden werden (Symbolbild)

Rudolstadt - Ob der Herzogliche Park Gotha, der Schlosspark Molsdorf, oder eine der anderen vielen historischen Grünanlagen Thüringens: Spaziergänger sollten aktuell beim Gang durch mit Schnee bedeckten Parkanlagen besonders achtsam sein. Schneelasten auf Bäumen könnten Äste abbrechen lassen, warnt etwa die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten.

Trotz regelmäßiger Baumkontrollen in den Anlagen seien solche Ereignisse nicht vorhersehbar, hieß es. Wer in den Gärten und Parks unterwegs ist, sollte entsprechend mit Schnee belastete Bäume meiden und auch aufgestellte Absperrungen respektieren. Auch entlang von Gebäuden könnten Schneelawinen und Eis herabfallen. Grundsätzlich dürfen den Angaben nach Eisflächen auf Parkgewässern nicht betreten werden.