Schnee und niedrige Temperaturen sorgen in Sachsens Skigebieten für gute Bedingungen. Viele Pisten, Lifte und Loipen sind geöffnet.

Auf der Kammloipe herrschen größtenteils gute bis sehr gute Bedingungen für Langläufer. (Archivbild)

Dresden - Für Wintersportfans in Sachsen bedeuten der Schneefall und die niedrigen Temperaturen gute Nachrichten: Das Winterwetter sorgt für gute Bedingungen in den Skigebieten. Die meisten Pisten und Loipen stehen Skifahrern offen.

Skigebiet Fichtelberg größtenteils geöffnet

Das Skigebiet am Fichtelberg in Oberwiesenthal ist zum Großteil geöffnet, wie der Betreiber informierte. Bei Wind oder Gewitter kann es demnach zwar zu Einschränkungen bei der Schwebebahn oder dem Sessellift kommen, die Schlepplifte und der Zauberteppich sind dann aber dennoch in Betrieb. Auch die Langlaufloipen in Oberwiesenthal sind bis auf eine Ausnahme geöffnet.

Für das Wochenende ist dort weiterer Schneefall vorhergesagt. Die Temperatur steigt auf maximal minus drei Grad an, nachts werden bis zu minus 17 Grad erreicht.

Gute Bedingungen auch in Eibenstock und Altenberg

Ähnlich sieht es in der Skiarena in Eibenstock im Erzgebirgskreis aus. Die Skilifte sind in Betrieb, auch der Rodelberg ist geöffnet. Langläufer erwarten auf der nahegelegenen Kammloipe Erzgebirge/Vogtland größtenteils gute bis sehr gute Bedingungen. Die Schneehöhe reicht laut Betreibern von zehn Zentimetern in Tannenbergsthal und Schneckenstein bis 30 Zentimeter in Johanngeorgenstadt.

Auch in Altenberg kommen Skifahrer auf ihre Kosten. Die Pisten und Lifte sowie drei der sechs Loipen sind geöffnet. Die Schneedecke misst laut Angaben der Stadt 35 Zentimeter.