Eisenach - Handball-Nationaltorhüter Silvio Heinevetter kehrt in der nächsten Saison in seine Heimat zum ThSV Eisenach zurück. Der Handball-Bundesligist teilte am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung mit, dass der 39-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag ab dem Juli unterschrieben habe. Zuvor hatte sein aktueller Verein, der TVB Stuttgart vermeldet, dass Heinevetter den Verein trotz eines Angebots zum Saisonende verlassen werde. Eisenachs Geschäftsführer René Witte sagte der Mitteilung zufolge: „Ein verlorener Sohn kehrt nach Thüringen zurück“.

Heinevetter, der ursprünglich aus dem thüringischen Bad Langensalza kommt, besuchte demnach schon als Kind die Spiele des ThSV Eisenach. Als Profispieler durchbrach er erst kürzlich die 600-Spiele-Marke in der Bundesliga und ist seit 2006 Teil der Deutschen Handball-Nationalmannschaft. Bei der vergangenen EM gehörte er nur zum erweiterten Kader und bekam keine Einsatzzeiten.

Neben seinen bisherigen Stationen beim SC Magdeburg, den Füchsen Berlin, der MT Melsungen und dem TVB Stuttgart, reiht sich mit dem ThSV Eisenach nun der fünfte Bundesligist in seine Vita ein. „Wir sehen seinen Wechsel als klares Signal, unseren inzwischen gut aufgestellten Verein in der 1. Handballbundesliga zu etablieren, mit der Aufbruchstimmung den Weg in unsere neue Arena zu beschreiten“, sagte Witte. Aktuell steht Eisenach auf einem Abstiegsplatz.