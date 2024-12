Nationalspieler Marko Grgic trifft per Siebenmeter zum 32:31. Torwart Matija Spikic verlängert bis 2028. In der Trainerfrage gibt es noch keine Entscheidung.

ThSV Eisenach gewinnt in letzter Sekunde gegen Hamburg

Eisenach - Die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach haben sich mit einem Sieg in die WM-Pause verabschiedet. Gegen den HSV Hamburg sorgte Marko Grgic in letzter Sekunde für die Entscheidung zugunsten der Thüringer. Per Siebenmeter sorgte der neunfache Torschütze der Wartburgstädter für den 32:31 (17:19)-Sieg.

Die 2900 Zuschauer in der ausverkauften Werner-Aßmann-Halle erlebten eine spannende Partie mit mehrfachen Führungswechseln. Moritz Sauter erzielte beim 9:8 in der 14. Minute die erste Hamburger Führung. Knapp sechs Minuten später erhöhte Jacob Lassen auf 15:10 für die Gäste. Lange hatte die Führung aber nicht Bestand. Beim 19:19 (33.) hatte der ThSV die Partie wieder ausgeglichen, beim 21:20 (36.) lag er wieder vorn. In der spannenden Endphase hatte Eisenach das bessere Ende für sich.

Matija Spikic bleibt bis 2028 in Eisenach

Schon vor der Partie hatte es für die Fans des ThSV eine freudige Nachricht gegeben. Torhüter Matija Spikic hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2028 verlängert. „Ich bin sehr, sehr froh, dass Matija sich für weitere drei Jahre mit uns entschieden hat“, sagte ThSV-Geschäftsführer René Witte über den Schlussmann, der 2023 vom Eskilstuna Guif aus Schweden nach Eisenach gekommen war.

Keine Neuigkeiten verkündete Witte dagegen im Hinblick auf die Trainerposition. Fest steht nur, dass Coach Misha Kaufmann die Thüringer am Saisonende verlassen soll. Die für Weihnachten avisierte Vorentscheidung wurde vertagt. „Die Gremien setzen sich in den nächsten Tagen zusammen“, sagte der Geschäftsführer dem Streamingdienst Dyn und ergänzte: „Anfang nächsten Jahres werden wir alles verkünden.“