Lange wurde das Ehepaar Müller nicht mehr auf gemeinsamen Fotos in ihren Social-Media-Accounts gesehen - bis jetzt.

München - Fußballstar Thomas Müller und seine Frau Lisa haben sich nach längerer Pause wieder gemeinsam auf Instagram gezeigt. „Christmas time is family time“ schrieb der 36-Jährige unter ein Foto, das ihn und seine Frau zeigt - beide lächelnd und mit einem schwarzen Hund an ihrer Seite. Aufgenommen wurde es offenbar in einem Stall - und in wenigen Minuten mehr als 32.000 Mal geliked.

„Wieder dahoam in Bayern“

Ex-Nationalspieler Müller, der gerade bei seinem Verein im kanadischen Vancouver verlängert hat, befindet sich derzeit im Weihnachtsurlaub in der bayerischen Heimat. „Wieder dahoam in Bayern“ schrieb er vor einigen Tagen bei Instagram unter ein Foto von sich mit einem Brotzeitbrettl.

Und auch von seiner Frau, der Dressurreiterin Lisa Müller, gab es jüngst Neuigkeiten: Sie gab bekannt, dass sie nach einem Praktikum bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner in die CSU eingetreten ist.