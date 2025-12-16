Ein Monat Rom, 1.500 Euro und kreative Freiheit: Wer wird das nächste Talent, das den kulturellen Dialog zwischen Deutschland und Italien bereichert?

Halle - Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt vergibt ein Stipendium für einen einmonatigen Rom-Aufenthalt ab Mitte Juni 2026. „Das Stipendium richtet sich an Künstlerinnen und Künstler, die den kulturellen Dialog zwischen Deutschland und Italien fortführen möchten - in der Tradition von Johann Wolfgang von Goethe und Max Peiffer Watenphul“, hieß es in einer Mitteilung. Die Stipendiaten sollen dabei „die einzigartige Atmosphäre der Stadt Rom und ihrer künstlerischen Geschichte für ihre eigene schöpferische Arbeit nutzen und diese anschließend in einer Ausstellung präsentieren.“

Die Förderung umfasst ein Stipendium von 1.500 Euro, die Unterbringungs- und Reisekosten trägt die Kunststiftung. Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt vergibt das internationale Arbeitsstipendium in Kooperation mit der Casa di Goethe, dem einzigen deutschen Museum im Ausland, und dem Arbeitskreis selbstständiger Kultur-Institute e.V.