Berlin - Eine Inszenierung von Lessings Klassiker „Nathan der Weise“ eröffnet am Donnerstag (19.00 Uhr) das Theatertreffen in Berlin. Der deutsche Regisseur Ulrich Rasche hat die Produktion im vergangenen Jahr für die Salzburger Festspiele inszeniert. Auf einer sich ständig bewegenden Drehbühne bringen die Darstellerinnen und Darsteller Gotthold Ephraim Lessings Drama (1779) um religiöse Toleranz zwischen Juden, Muslimen und Christen in Zeiten der Kreuzzüge auf die Bühne. Schauspielerin Valery Tscheplanowa übernimmt die männliche Titelfigur.

Das Berliner Theatertreffen zählt zu den großen Bühnenfestivals im deutschsprachigen Raum und läuft bis zum 20. Mai. Eine Jury lädt jährlich zehn bemerkenswerte Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. In diesem Jahr sind unter anderem Produktionen aus Berlin, Zürich und Jena dabei.