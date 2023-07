Magdeburg - Nachdem das Theater Magdeburg vor der Kulisse des Doms dieses Jahr 18 Mal das Musical „Catch me if you can“ aufgeführt hat, ziehen die Veranstalter eine erfolgreiche Bilanz. Insgesamt 22.765 Zuschauer verfolgten unter freiem Himmel die Aufführungen - das entspricht einer Auslastung von 99,5 Prozent bei voller Sitzplatzkapazität, wie das Theater am Montag mitteilte. Die Veranstalter sprachen von einem „grandiosen Erfolg“.

Die Musical-Adaption des erfolgreichen Steven-Spielberg-Films mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks wurde in Magdeburg drei Wochen lang präsentiert. Regisseur Felix Seiler brachte die Lebensgeschichte des Betrügers Frank Abagnale auf die Bühne. Der Hochstapler gab sich als Pilot, Arzt und Anwalt aus, ergaunerte mit gefälschten Schecks Millionen und wurde jahrelang vom FBI gejagt.

Das Theater kündigte an, nächstes Jahr mit „Liebe stirbt nie“ von Andrew Lloyd Webber und Glenn Slater das „Phantom der Oper“ zurück auf die Bühne zu bringen. Die Premiere sei am 14. Juni 2024. Karten seien bereits im Vorverkauf erhältlich.