Zittau - Aufstieg, Ansichten und das fiktive Leben eines populistischen Politikers stehen im Mittelpunkt eines neuen Bühnenstücks, das am 20. Januar in Zittau uraufgeführt wird. Der Görlitzer Schriftsteller Lukas Rietzschel hat das Auftragswerk mit dem Titel „Das beispielhafte Leben des Samuel W.“ geschrieben, teilte das Gerhart-Hauptmann-Theater am Donnerstag mit. Das Stück aus Interviewsequenzen zeichne das Leben eines Mannes nach, der in der DDR geboren wurde und einer offensichtlich radikalen Partei beitritt.

„Das Thema ist hochaktuell“, sagt Schauspieldirektor Ingo Putz, der bei dieser Produktion auch Regie führt. Rietzschel sei einer der bedeutendsten Gegenwartsschriftsteller Deutschlands, „der sich dezidiert mit Themen der Region und des gesamten Landes wie im Brennglas auseinandersetzt“. „Deshalb haben wir ihn vor zwei Jahren gebeten, uns ein Stück zu schreiben und ihm dabei inhaltlich völlig freie Hand gelassen“, berichtet Putz. Zwischen Januar und September 2022 habe der Autor für sein Werk etwa 100 Gespräche mit Menschen im Osten Sachsens geführt.

Das allgemein gültige Stück erzähle viel über die Welt, auch wenn es in Sachsen verortet sei. Das Theater verbindet mit der Produktion die Hoffnung, das sie Menschen zum Diskutieren und Reflektieren einlädt. „Fragen über Ängste und Chancen in einer sehr komplexen Welt drängen sich uns allen auf, da fällt es sehr leicht, einfache Antworten finden zu wollen, wo doch Differenzierung besser wäre“, sagt Putz.