Halle (Saale). - Ob auf dem Gameboy, dem Handy oder mit Nintendo: Fast jeder hat schon einmal Tetris gespielt. Dem 13 Jahre alten US-Amerikaner Willis Gibson ist am 21. Dezember das gelungen, was bisher unmöglich schien: Er hat die 1989 erschienene NES-Version durchgespielt und damit Geschichte geschrieben. Denn eigentlich hat die NES-Version des Spiels gar kein Ende.

Tetris beendet: 13-Jähriger spielt berühmte NES-Version von 1989 durch

Gibson gelang es, das Spiel nach knapp 40 Minuten zu beenden. In einem von Gibson veröffentlichten Youtube-Video ist zu sehen, wie das Spiel im Level 157 plötzlich zum Stillstand kommt. "Als ich anfing, dieses Spiel zu spielen, hätte ich nie erwartet, das Spiel jemals zum Absturz zu bringen oder es zu schlagen", schreibt Gibson zu dem Video.

Gibson ist Tetris-Profi und hat in den vergangenen Jahren schon an mehreren Tetris-Turnieren teilgenommen. Unter dem Pseudonym Blue Scuti veröffentlicht der 13-Jährige auf Youtube Videos davon, wie er Tetris spielt. 1.230 Abonnenten hat der Teenager.

Die Entwickler des 1989 erschienenen Spiels hatten nicht damit gerechnet, dass jemals ein Spieler ein so hohes Level wie Gibson erreicht. Dass das Spiel nicht für eine so lange Spieldauer konzipiert wurde, zeigt sich in den Grafikproblemen, die ab Level 138 auftreten: Die Klötze werden oft so dunkel dargestellt, dass sie kaum noch zu erkennen sind.

So funktioniert Tetris - und darum kommt der Games-Klassiker manchmal durcheinander

In noch höheren Spielstufen kann es laut Tetris-Profi HydrantDude dazu kommen, dass die Software durcheinanderkommt - was letztlich zu einem Absturz führt.

Tetris gibt es in zahlreichen Varianten. Ziel des Spiels ist es, die von oben herabfallenden, unterschiedlich aus Quadraten geformten Bauklötze noch im Fallen so anzuordnen, dass die Quadrate eine durchgezogene Linie vom linken zum rechten Bildrand bilden. Von Level zu Level fallen die Klötze etwas schneller herunter, was die Schwierigkeit erhöht.