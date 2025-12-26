Trotz Großaufgebot der Feuerwehr lässt sich nach einem Terrassenbrand in Osterwald ein Schaden im sechsstelligen Bereich nicht mehr verhindern.

Osterwald - In Osterwald im Landkreis Grafschaft Bentheim ist am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags auf einer Terrasse ein Feuer ausgebrochen. Die Terrasse wurde komplett zerstört, zudem griff das Feuer auf die angrenzende Wohnung über, wie die Polizei mitteilte. Dabei entstand ein Schaden von 100.000 bis 200.000 Euro.

Die Bewohnerin versuchte zunächst den Brand selbst zu löschen, da dieser sich jedoch rasend schnell ausbreitete, war das nicht möglich, hieß es weiter. Ihr blieb nur, sich und ihren Hund in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 14 Fahrzeugen an und löschte schließlich den Brand. Die Bewohnerin erlitt einen Schock und leichte Verbrennungen an der Hand. Wie das Feuer ausbrach, bleibt zunächst unklar.