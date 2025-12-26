Braucht die Welt noch mehr Menschen, die abfotografiertes Essen präsentieren? Oliver Kalkofe zeigt sich genervt von Influencern. Warum er Handwerker für die wahren Helden der Zukunft hält.

Osnabrück - Komiker Oliver Kalkofe (60) zeigt sich genervt von Influencern in den sozialen Medien. „Wir brauchen keinen einzigen Menschen mehr, der Essen fotografiert und zeigt – wir brauchen jetzt Leute, die es kochen und backen, die Dinge herstellen und nicht bloß präsentieren“, sagte der Satiriker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). Es sei ein echtes Problem, dass es an Menschen fehle, die irgendwas gelernt hätten. „Die neuen Helden der nächsten Zeit werden die Handwerker sein.“

Content Creator sei auch „so ein Begriff, bei dem ich immer fast schreien möchte“, so Kalkofe. „Mein ganzes Leben war ich dann ja Content Creator, ohne es zu wissen. Wie toll: Statt nur Scheiße zu labern, labert man dann eben mit Inhalt. Und wird mit Geld zugeworfen.“ Content Creator heißt wörtlich übersetzt: Ersteller von Inhalten. Gemeint sind Leute, die etwa Videos, Fotos oder auch Texte für bestimmte Zielgruppen auf Online-Plattformen produzieren.

Soziale Medien nutze der Moderator vor allem beruflich und als Informationsquelle, privat so gut wie gar nicht. „Ich war auch früher schon niemand, der sich die ganze Zeit für Klatsch interessiert hat oder dafür, was die Leute, die ich kenne, zu Mittag gegessen haben“, sagte Kalkofe, der in seinem neuen Buch „Nie war Früher schöner als Jetzt“ die Nostalgie der Babyboomer-Generation aufs Korn nimmt.