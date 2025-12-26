Oberhof - Der Wunsch nach weißen Weihnachten hat sich in diesem Jahr für die meisten Thüringer trotz Frostgraden nicht erfüllt. Am zweiten Weihnachtfeiertag gab es selbst in den Höhenlagen des Thüringer Waldes nur einen Hauch von Schnee – vielerorts bezauberte aber Raureif an den Bäumen Spaziergänger und Wanderer.

Nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald lagen in einigen Gegenden ein bis drei Zentimeter Schnee, darunter in Suhl und Steinach. Wintersport war kaum möglich, allerdings gab es insgesamt acht präparierte Winderwanderwege, darunter um Ilmenau und Frauenwald. Angesagt sind auch in den nächsten Tagen frostige Temperaturen.

Vor allem in Oberhof kann in den kommenden Tagen auch Wintersport betrieben werden. Laut Regionalverbund liegen im Snowpark von Thüringens wichtigstem Wintersportort derzeit 20 Zentimeter Kunstschnee. Die Skihalle in Oberhof soll in den kommenden Tagen auch öffnen.

Für die kommende Woche sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das Bergland winterliches Wetter mit zeitweiligen Schneefällen voraus. Ob es auch in tiefen Lagen zum Start in das neue Jahr für Schnee reicht, müsse abgewartet werden. „Aber die Chancen dafür stehen recht gut“, so der DWD.