Tennisspielerin Lys scheitert in Berlin in Runde eins

Berlin - Eva Lys ist beim Tennisturnier in Berlin bereits in der ersten Runde chancenlos ausgeschieden. Die 23-Jährige verlor beim top-besetzten Vorbereitungsturnier auf Wimbledon gegen die favorisierte Spanierin Paula Badosa mit 1:6, 3:6. Lys war die einzige deutsche Spielerin im Hauptfeld des WTA-500-Events.

Die Deutsche hatte Badosas Power-Schlägen zu keinem Zeitpunkt etwas entgegenzusetzen. Das Match dauert nicht einmal eine Stunde. Favoritinnen auf den Titel sind French-Open-Siegerin Coco Gauff aus den USA sowie die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus.

Lys ohne große Erwartungen

Schon vor Turnierstart hatte Lys die Erwartungen der deutschen Fans auf ein Tennis-Märchen in der Hauptstadt gedämpft. Schließlich habe sie in ihrer Karriere noch nicht allzu oft auf Gras gespielt. Sie wolle Erfahrungen sammeln und sich an den rutschigen Belag herantasten, erklärte die gebürtige Ukrainerin.

Lys bleibt damit nur noch das Turnier in Bad Homburg in der kommenden Woche, um sich auf den Klassiker in Wimbledon vorzubereiten. Dort wird die Deutsche erstmals in ihrer Karriere direkt im Hauptfeld stehen. Das dritte Grand-Slam-Event des Jahres findet vom 30. Juni bis 13. Juli in London statt.

Publikumsliebling gewinnt

Einen deutlich besseren Start ins Turnier erwischte Publikumsliebling Ons Jabeur. Die Tunesierin besiegte zum Auftakt die US-Amerikanerin Caroline Dolehide mit 7:6 (7:5), 6:1 und trifft nun auf die Italienerin Jasmine Paolini. Die zweimalige Wimbledon-Finalistin hatte 2022 im Grunewald triumphiert. Mittlerweile ist sie von Platz 2 der Weltrangliste auf Rang 61 abgerutscht.