Es bleibt sonnig und wird immer wärmer. Auch zum Start in die neue Woche ist nicht mit Regen zu rechnen.

Potsdam - Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt sommerlich warm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Temperaturen von 24 bis 26 Grad voraus. In der Nacht soll es dann auf sieben bis zwölf Grad abkühlen.

Am Montag erwartet der DWD viel Sonnenschein. Bei schwachem Wind und wenig Wolken steigen die Temperaturen auf 25 bis 28 Grad. Ähnlich soll die Wetterlage am Dienstag sein, wobei die Höchstwerte bei 28 bis 31 Grad liegen.