Vom Tanz bis zum Roman: Brandenburger Künstler profitieren von Stipendien des Landes und sichern sich je 10.000 Euro für ihre Projekte.

Das Kulturministerium mit Manja Schüle (SPD) an der Spitze unterstützt wieder zehn Brandenburger Künstlerinnen und Künstler mit sogenannten Arbeitspakete-Stipendien.

Potsdam - Zehn Künstler aus Brandenburg erhalten für ihre weitere Arbeit eine finanzielle Unterstützung des Landes. Aus insgesamt 182 Bewerbungen wurden sie für sogenannte Arbeitspakete-Stipendien ausgewählt.

Zum siebten Mal fördert das Brandenburger Kulturministerium zehn Künstlerinnen und Künstler aus Literatur, Musik sowie Bildender und Darstellender Kunst. Erstmals beträgt die Unterstützung jeweils 10.000 Euro - das sind 2.000 Euro mehr als in den Vorjahren.

Ausgewählt wurden die Stipendiatinnen und Stipendiaten von Fachjurys, die Kulturministerin Manja Schüle (SPD) berief. Die Bandbreite reicht von einer Tanzperformance über Künstlerbücher bis zum Roman. Grundlage ist laut Ministerium die Qualität des bisherigen künstlerischen Wirkens. Kulturministerin Schüle sagte einer Mitteilung zufolge, die Arbeitspakete-Stipendien sollen es Künstlerinnen und Künstlern ermöglichen, weiterhin frei, voller Neugier und Inspiration zu arbeiten.