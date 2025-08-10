Glassplitter, Chaos und leere Regale: In Bremen verschaffen sich Einbrecher Zutritt in ein Geschäft - mit einer brachialen Methode.

Bremen - Einbrecher sind mit einem Fahrzeug rückwärts in ein Bremer Geschäft gefahren und haben Elektrowerkzeug geklaut. „Das wird ein hoher Schaden sein, aber wir können ihn noch nicht beziffern“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Die Täter fuhren in der Nacht zu Sonntag gegen die Glastür des Ladens und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie entwendeten das Werkzeug und Zubehör aus den Auslagen und Regalen. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit dem Fahrzeug. Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet um Hinweise.