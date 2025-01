Gelsenkirchen/Braunschweig - Mittelfeldspieler Lino Tempelmann wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zu Eintracht Braunschweig. Der 25-Jährige wird bis zum Saisonende für die Niedersachsen auflaufen, wie beide Clubs mitteilten. Sein Vertrag bei Schalke läuft noch bis Sommer 2026. Eine Kaufoption sei nicht vereinbart worden, gab die Eintracht bekannt.

Beim Tabellenvorletzten aus Braunschweig erhofft sich Tempelmann mehr Spielpraxis. Er wechselte im Sommer 2023 vom SC Freiburg zum FC Schalke 04, nachdem er zuvor zwei Jahre lang an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen war. In 28 Spielen für die Königsblauen gelangen Tempelmann bislang ein Tor und eine Vorlage. In dieser Saison kam er für die erste Mannschaft von S04 nur in fünf Pflichtspielen zum Einsatz.

„Er wird uns mit seiner Erfahrung, seiner Ballsicherheit und seinen fußballerischen Lösungen helfen, uns im Spiel mit dem Ball deutlich zu verbessern, uns mehr Kreativität zu verleihen und das Verbindungsspiel zwischen Defensive und Offensive zu beleben“, sagte Benjamin Kessel, Sport-Geschäftsführer der Eintracht, laut Mitteilung.