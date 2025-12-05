Bei der ersten Televisionale in Weimar standen mutige Stoffe im Fokus: Ein Drama über Pädophilie, eine Serie über queere Identität und ein Film über den NSU-Mord an einer Polizistin erhielten Preise.

Die Preisverleihung fand im Weimarer Deutschen Nationaltheater statt. (Archivbild)

Weimar - Bei der Preisverleihung des Film- und Fernsehfestivals Televisionale in Weimar ist das Drama „No Dogs Allowed“ als bester Fernsehfilm ausgezeichnet worden. Die ZDF-Produktion des Regisseurs Steve Bache setzt sich mit dem Thema Pädophilie aus der Perspektive eines Jugendlichen auseinander.

Zur besten deutschen Serie wurde „Schwarze Früchte“ gekürt, wie die Televisionale mitteilte. Die achtteilige Dramedy handelt vom Leben eines schwarzen, queeren Mannes in Hamburg.

Zwei Auszeichnungen für „Die Nichte des Polizisten“

Den Filmpreis der Studierenden erhielt „Die Nichte des Polizisten“, der den Mord der Neonazi-Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) an einer Polizistin thematisiert. Der Film räumte ein zweites Mal ab: Kameramann Clemens Baumeister erhielt einen Sonderpreis für seine Arbeit.

Die Preisverleihung fand am Abend zum Abschluss der Festivalwoche im Deutschen Nationaltheater statt. Die Televisionale veranstalten die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste und der Sender 3sat gemeinsam. Weimar war zum ersten Mal Gastgeber.

Zehn Filme und fünf Serien nominiert

Aus den Produktionen des vergangenen Jahres waren zehn Fernsehfilme und fünf Serien nominiert. Über die Vergabe des Fernsehfilmpreises entschied eine fünfköpfige Jury unter der Leitung des Regisseurs Andreas Dresen. Die ebenfalls fünfköpfige Jury des Serienpreises wurde von der Schauspielerin und Regisseurin Désirée Nosbusch angeführt.

Die zehn Wettbewerbsfilme waren auch im Fernsehprogramm und der Mediathek von 3sat zu sehen. Die Zuschauer konnten über den Publikumspreis abstimmen, den die ZDF-Produktion „Sterben für Beginner“ erhielt.