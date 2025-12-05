Eine Halbzeit lang hat Fortuna den Spitzenreiter gut im Griff. Dann entscheiden ein Elfmeter und ein Platzverweis die Partie.

Düsseldorf - Der FC Schalke 04 hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst ausgebaut und Fortuna Düsseldorf immer tiefer in die Krise gestürzt. Mit dem ersten Zweitligasieg in Düsseldorf überhaupt setzte sich der Spitzenreiter beim 2:0 (1:0)-Erfolg im West-Derby durch und hat sich damit auf den Aufstiegsrängen festgesetzt.

Die mit großen Ambitionen in die Saison gestartete Fortuna hingegen steckt in der Abstiegszone fest. Nachdem Vorstandsmitglied Klaus Allofs bei den Düsseldorfern seinen Abschied zum Saisonende angekündigt hat, rückt auch der neue Trainer Markus Anfang nach sechs Niederlagen aus acht Spielen in die Kritik.

Ex-Fortune Karaman trifft für Schalke

Vor 51.500 Zuschauern in der ausverkauften Düsseldorfer Arena erzielten Kenan Karaman (45.+2/Foulelfmeter) und Vitalie Becker (81.) die Treffer für die Gäste. Der ehemalige Fortuna-Profi Karaman hatte zuvor mit einem Schuss von der Strafraumgrenze die bis dahin größte Torchance. Der starke Düsseldorfer Torhüter Florian Kastenmeier war auf dem Posten.

Die zuletzt enttäuschenden Gastgeber zeigten eines ihrer bessern Spiele, hatten den Tabellenführer fast eine Halbzeit lang gut im Griff und durch Florent Muslija (17.) auch eine erstklassige Torgelegenheit. Doch ein Foul von Tim Oberdorf an Nikola Katic führte zum Elfmeter für Schalke, den Karaman in seinem 100. Pflichtspiel für die Gelsenkirchener verwandelte.

Nach gut einer Stunde mussten die Düsseldorfer in Unterzahl weiterspielen, weil Oberdorf die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels sah. Den Schlusspunkt setzte Becker mit dem 2:0.