Ein Streit in der Unterkunft in Lehrte eskaliert: Ein Mann greift laut Polizei zum Messer und verletzt einen 58-Jährigen schwer.

Lehrte - Ein 58-Jähriger ist in einer Obdachlosenunterkunft in Lehrte mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, wie sie mitteilte. Verdächtig ist ein 47-Jähriger, der in der Unterkunft lebt. Auch der 58-Jährige lebt dort und wurde nach dem Angriff notoperiert, wie es hieß.

Demnach kam es am Vormittag zum Streit zwischen den beiden Männern. Es habe sich eine Rangelei entwickelt, der 47-Jährige habe zum Messer gegriffen und mehrfach auf den 58-Jährigen eingestochen. Das Opfer erlitt Stichverletzungen im Oberkörper, am Hals und an den Händen. Der 47-Jährige flüchtete, die Polizei nahm ihn jedoch nach kurzer Zeit fest.