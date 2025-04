Berlin - Tel Aviv und Berlin werden Partnerstädte. Das teilte die Senatskanzlei mit. „Ich freue mich außerordentlich“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). „Wir können die langjährige und herzliche Verbindung zwischen den beiden Metropolen nun vertiefen und mit noch mehr Leben füllen.“

Nach intensiven Gesprächen mit Tel Avivs Bürgermeister Ron Huldai und weiteren Vertretern der Stadt am Mittelmeer sei es gelungen, eine Städtepartnerschaft zu vereinbaren. Sie soll bei einem Besuch Huldais in Berlin am 5. Mai unterzeichnet werden.

„Durch den Austausch zwischen den Menschen werden wir dem stärker werdenden Antisemitismus gemeinsam begegnen“, sagte Wegner. „Berlin war die Stadt, in der die Schoa geplant und durchgesetzt wurde.“ Berlin habe daher eine besondere Verantwortung und Verpflichtung gegenüber Israel und zum Schutz von jüdischem Leben in Berlin.

Städtepartnerschaft soll ein Zeichen für Zusammenhalt sein

„Gerade in diesen herausfordernden Zeiten setzen wir ein Zeichen für Vielfalt, Zusammenhalt und Humanität.“ Berlin und Tel Aviv verbinde gesellschaftlich, historisch, kulturell und auch wirtschaftlich sehr viel, sagte Wegner. „Beide Metropolen zeichnen sich durch eine dynamische Entwicklung aus und sind Anziehungsorte für junge Menschen, Künstlerinnen und Künstler oder Start-up-Gründer aus aller Welt.“

Wegner stand zuletzt in der Kritik, seiner Ankündigung einer Städtepartnerschaft mit der israelischen Mittelmeermetropole keine Taten folgen zu lassen. Bei der jüngsten Sitzung des Landesparlaments sprachen sich alle Fraktionen dafür aus, das Thema schneller voranzubringen.

Einen entsprechenden Antrag hatten CDU und SPD eingebracht. Viele Abgeordnete hatten den Eindruck, Wegner habe das Thema auf die lange Bank geschoben. Berlin hat bisher 18 Städtepartnerschaften etwa mit Buenos Aires, Istanbul, Kiew, London, Los Angeles, Paris, Warschau und Peking.