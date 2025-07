Berlin - Ein 66-Jähriger ist in seiner Wohnung in Berlin-Schöneberg mutmaßlich mit einem Küchenmesser attackiert und verletzt worden - den Ermittlungen zufolge von einem Bekannten. Nach dem Angriff am Mittwochvormittag begab sich der Verletzte in eine Klinik in Lichtenrade und bat dort um Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Er hatte Schnittverletzungen am Oberkörper und am Arm - sie sind den Angaben zufolge nicht lebensbedrohlich.

Spezialkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter den Angaben zufolge wenig später in der Wohnung in der Potsdamer Straße fest. Der 34-Jährige wurde dabei von einem Polizeihund gebissen und musste in einer Klinik behandelt werden. Er sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Warum der 66-Jährige attackiert wurde, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin.