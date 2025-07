Bob Dylan spielt weitere Konzerte in Deutschland

US-Sänger Bob Dylan gibt bald wieder Konzerte in Deutschland (Foto-Archiv).

Köln - Bob Dylan kommt mit seiner „Rough and Rowdy Ways Tour“ im Herbst für drei Konzerte nach Deutschland. Ende Oktober und Anfang November spielt der US-Sänger in Hamburg (22.10.), Lingen im Emsland (24.10.) und Köln (3.11.), wie das Ticketportal Eventim mitteilte. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am 23. Juli.

Dylan ist seit 2021 weltweit zu sehen, und auch in Deutschland spielte er bereits Konzerte im Rahmen der Tournee. Bei allen Dylan-Auftritten sei zu beachten, dass es sich um sogenannte „handyfreie Shows“ handele, hieß es weiter. Das bedeutet: Die Benutzung von Mobiltelefonen ist untersagt. Handys müssen beim Einlass in abschließbaren Taschen verstaut werden.

Dylan wurde 2016 für seine lyrischen Texte mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt.