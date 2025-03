Radeburg - Bei strahlendem Frühlingswetter haben Tausende Narren in Sachsen am Wochenende ausgelassen Karneval gefeiert. In Radeburg (Landkreis Meißen) zog am Sonntag der größte Faschingsumzug der Region unter dem Motto „Rabumania – Karneval der Extreme“ zwischen 20.000 und 30.000 Zuschauer an, wie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Radeburger Carnevals-Clubs, Mirko Angermann, sagte. Insgesamt beteiligten sich mehr als 70 Gruppen mit rund 2.200 Teilnehmern an dem bunten Spektakel.

Immer mehr Gruppen beim Festumzug

Der Radeburger Karneval feierte in diesem Jahr seine 68. Saison. Die Zahl der Umzugsgruppen ist erneut gestiegen. Neben Karnevalsvereinen und Mottogruppen waren auch mehrere Spielmannszüge dabei. Der Festzug erstreckte sich über eine Länge von etwa 1,25 Kilometern und brachte Stimmung auf die Straßen von Radeburg.

Karnevalsstimmung in Sachsen

Von Radeburg bis Leipzig verwandelten sich die Städte am Wochenende in Karnevalshochburgen. Auch in anderen Städten Sachsens, etwa in Leipzig oder Plauen (Vogtlandkreis), wurde am Sonntag Karneval gefeiert.

Am Rosenmontag sind noch weitere Umzüge in Wittichenau (Landkreis Bautzen) und im mittelsächsischen Döbeln geplant.